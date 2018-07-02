Meltem Cumbul fazla kilolarını sakladı!

Magazin - 02.07.2018 11:11

Sıfır makyaj Meltem Cumbul!

Sokakta taciz!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Meltem Cumbul, tatil için Bodrum’u tercih eden ünlüler arasına katıldı. O﻿﻿yuncu, Yalıkavak’taki bir otelin plajında objektiflere yakalandı. Bir arkadaşıyla sohbet edip güneşlenen Meltem Cumbul’un fazla kilolarını gizlemek için bikini yerine mayo tercih ettiği görüldü.