Meltem Cumbul fazla kilolarını sakladı!

Meltem Cumbul, tatil sezonunu Yalıkavak'ta açtı. 48 Yaşındaki oyuncunun fazla kilolarını gizlemek için giydiği mayo dikkat çekti

Magazin - 02.07.2018 11:11
Meltem Cumbul fazla kilolarını sakladı!
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Meltem Cumbul, tatil için Bodrum’u tercih eden ünlüler arasına katıldı. O﻿﻿yuncu, Yalıkavak’taki bir otelin plajında objektiflere yakalandı. Bir arkadaşıyla sohbet edip güneşlenen Meltem Cumbul’un fazla kilolarını gizlemek için bikini yerine mayo tercih ettiği görüldü.




Sıfır makyaj Meltem Cumbul!

Sıfır makyaj Meltem Cumbul!



Sokakta taciz!

Sokakta taciz!
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