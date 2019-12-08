Mehmet Günsür'ün İtalya’daki köy evi!

Mehmet Günsür da pek çok oyuncu gibi kazancını gayrimenkule yatırıyor. Oyuncu son olarak İtalya'nın güneyindeki küçük bir köyden ev satın aldı. İki katlı ev için 200 bin euro ödeyen Günsür evin tadilatı için de 30 bin euro harcadı. ebze ve meyve ektiği bahçe bölümünün düzenlemesini bitiren Günsür, projelerinden arta kalan zamanını ailesiyle bu evde geçirmeyi planlıyor.