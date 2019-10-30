Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı!

Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı!

Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi!

Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle görüntülendi!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktor olan kardeşi Yeşim Erbil açıklamalarda bulundu. Prof. DR. Yeşim Erbil sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:"Günaydın. Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar abimi takip ediyor gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah."