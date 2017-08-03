'Adanalı' dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un son halini gören şoke oldu. Alakurt, beyazlayan saçı sakalıyla olduğundan yaşlı gözüküyordu.
ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisi ile herkesin sevgisini kazanan Mehmet Akif Alakurt, daha önce de Cansu Dere ile Sıla dizisinde başrol oynamıştı. Uzun boyu, geniş omuzlarıyla dikkatleri çeken Alakurt'un son hali şaşırttı.
TANIMAK GÜÇ
Mehmet Akif Alakurt, beyazlayan saçı ve sakallarının yanı sıra kırışıklarıyla da oldukça yaşlı gözüküyordu. Hani derler ya "Bir tek gözler değişmezmiş" işte Alakurt da ancak gözlerine bakılınca tanınabildi.
Mehmet Akif Alakurt'u görenler şok oldu!
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son halini gören şoke oldu. "Adanalı" dizisindeki Maraz Ali karakteriyle büyük beğeni toplayan Alakurt'un son hali şaşırttı.Magazin - 04 Ağustos 2017 02:00
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