Megan Markle güzellik sırlarını açıkladı!

Meghan Markle: "Ciddi problemler yaşadım"

Sussex Düşesi için en önemli şey sağlıklı beslenmek. Oyunculuk yaptığı zamanlarda gluteni bırakan Markle, bu şekilde cildinin daha canlı göründüğünü fark etmiş. Sussex Düşesi, hala glutensiz besleniyor.Meghan Markle cilde nazik bir eksfoliasyon yapan bir peeling kullanıyor. Markle, cilt ile ilgili en önemli şeyin cildin temizlenmesi olduğunu düşünüyor.Markle, glikolik asitle cilde cila yapan bir losyon kullanıyor. Bu şekilde cildi istediği gibi parlak ve pürüzsüz gözüküyor.Sussex Düşesi'nin büyük sırrı ise çay ağacı yağı. Markle, antibakteriyel ve antiviral özellikler gösteren çay ağacı yağını cilt bakımı bittikten sonra sorunlu olduğunu düşündüğü bölgelere uyguluyor.