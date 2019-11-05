Megan Markle güzellik sırlarını açıkladı!

Sussex dükü Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, güzellik sırlarını paylaştı.

05.11.2019 11:46 Dünya Magazin

Megan Markle güzellik sırlarını açıkladı! SAĞLIKLI BESLENMEK
Sussex Düşesi için en önemli şey sağlıklı beslenmek. Oyunculuk yaptığı zamanlarda gluteni bırakan Markle, bu şekilde cildinin daha canlı göründüğünü fark etmiş. Sussex Düşesi, hala glutensiz besleniyor.

CİLT BAKIMI
Meghan Markle cilde nazik bir eksfoliasyon yapan bir peeling kullanıyor. Markle, cilt ile ilgili en önemli şeyin cildin temizlenmesi olduğunu düşünüyor.

CİLT CİLASI
Markle, glikolik asitle cilde cila yapan bir losyon kullanıyor. Bu şekilde cildi istediği gibi parlak ve pürüzsüz gözüküyor.

ÇAY AĞACI YAĞI
Sussex Düşesi'nin büyük sırrı ise çay ağacı yağı. Markle, antibakteriyel ve antiviral özellikler gösteren çay ağacı yağını cilt bakımı bittikten sonra sorunlu olduğunu düşündüğü bölgelere uyguluyor.

Meghan Markle:

Meghan Markle: "Ciddi problemler yaşadım"
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