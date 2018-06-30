Mega baba çevrimdışı!

Magazin - 01.07.2018 08:00

Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı!

Tarkan'ın bebek operasyonu!

Ağustos ayının ilk günlerinde kızını kucağına almaya hazırlanan Tarkan, tüm planlarını bebeğine göre yapıyor. Doğum için eşi Pınar Dilek’le Almanya’ya giden Megastar, ‘10’ albümünden ‘Kedi Gibi’ şarkısına klip çekmek için iki günlüğüne İstanbul’a geldi. Sanatçı, hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle, klibi çekemese bile, bu akşam eşi Pınar Dilek’in yanına Almanya’ya dönecek.Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde her yıl eylülde arka arkaya konser veren Tarkan, bu defa tarihleri erteledi. Ağustos ayında dünyaya gelecek kızının yanında olmak isteyen sanatçı, ekimde hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor. Baba olacağı için çok heyecanlı olan Megastar’ın, bebeğine koyacakları ismi ise henüz belirlemediği öğrenildi. (KAYNAK: milliyet.com.tr)