Mega baba çevrimdışı!

Tarkan, tüm planlarını ağustos ayında doğacak kızına göre yapıyor. Eylül'de vereceği konserleri ekim ayına erteleyen Megastar, kızıyla zaman geçirmek istediği için projelerini kısa bir süre askıya aldı.

Magazin - 01.07.2018 08:00
Mega baba çevrimdışı!
Ağustos ayının ilk günlerinde kızını kucağına almaya hazırlanan Tarkan, tüm planlarını bebeğine göre yapıyor. Doğum için eşi Pınar Dilek’le Almanya’ya giden Megastar, ‘10’ albümünden ‘Kedi Gibi’ şarkısına klip çekmek için iki günlüğüne İstanbul’a geldi. Sanatçı, hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle, klibi çekemese bile, bu akşam eşi Pınar Dilek’in yanına Almanya’ya dönecek.

Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı!

Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı!



Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde her yıl eylülde arka arkaya konser veren Tarkan, bu defa tarihleri erteledi. Ağustos ayında dünyaya gelecek kızının yanında olmak isteyen sanatçı, ekimde hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor. Baba olacağı için çok heyecanlı olan Megastar’ın, bebeğine koyacakları ismi ise henüz belirlemediği öğrenildi. (KAYNAK: milliyet.com.tr)

Tarkan'ın bebek operasyonu!

Tarkan'ın bebek operasyonu!



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Bağlantılar: Tarkan, Pınar Tevetoğlu

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