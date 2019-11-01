'Masterchef'te ağır eleme! Ağlaya ağlaya gitti!

tv8'in sevilen yarışma programı'Masterchef'in yayınlanan son bölümü müthiş bir elemeye sahne oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Şef'in jüri üyesi olduğu yarışmada ilk kez 6 yarışmacı eleme potasında mücadele etti. Ekin, Alican, Suna, Murat, Rıfat ve Eda elenmemek için yarıştı. 'Masterchef'te veda edecek ismi analı kızlı yemeği belirledi.Potadan ilk kurtulan isim Alican oldu. Elenmekten kurtulan ikinci isim ise Suna olarak açıklandı. Geccenin en iyi üçüncü yemeğini Eda yaptı. Ekin, 4. olarak eleme potasından çıkmayı başardı. Son ikiye Rıfat ile Murat kaldı.Masterchef'ten bu hafta elenen isim Murat Tokmak oldu. Şefler, Murat'ın yaptığı analı kızlı yemeğinin iç dolgusunun iyi olmadığını belirtti. Elenen Murat Tokmak gözyaşlarını tutamadı. Yarışmacı, "Buraya çok alıştım. Herkes ailem gibi oldu" diyerek ağlamaya başladı.Murat Tokmak, "Ayrıldığım için çok üzgünüm. Sanki bir rüyaydı, uykudan uyandım. Kimseyi kırmamaya çalıştım. Bazen kızdım, bazen bağırdım ama kesinlikle kimseye art niyet beslemedim. Çok özleyeceğim arkadaşlarımı. Hayatım Trabzon'da geçiyor. Arkadaşlarımı özleyince göremeyeceğim' dedi.