Martıların Efendisi'nin galası yapıldı!

Magazin - 20.12.2017 22:10

'Martıların Efendisi' filminin galası büyük bir katılımla Kanyon'da yapıldı. Galaya Uğur Yücel, Ozan Güven, Ezgi Şenler, Rıza Kocaoğlu, Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Ekin Türkmen, Nergis Öztürk, Cemal Toktaş, Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız, Serhan Onat, Serel Yereli ve Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimler katıldı.Mehmet Günsür’ün 'Martıların Efendisi' olarak izleyicisiyle buluşacağı filmde, yıllardır beklediği 'Rüya' olarak adlandırdığı gizemli yardımcısını Bige Önal canlandırıyor. Kadrosunda Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş ve Ezgi Coşkun’un da yer aldığı filmin büyülü dünyasına Sarp Akkaya, Aras Bulut İynemli, Mehmet Esen ve Ezel Akay gibi başarılı oyuncular konuk oldu. Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı, senaryosunu Meriç Demiray’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu 'Martıların Efendisi' filmi, 22 Aralık’ta izleyicisiyle buluşacak.Kurduğu gizemli evrende hayat ve dünyaya dair tüm ezberleri bozan 'Martıların Efendisi'; iyi insanları şiddetin, kötücüllüğün, anlayışsızlığın egemen olduğu bu dünyadan alıp sihirli ve arzulanan gizli ülkeye götürmeyi amaç edinmiştir. Kendi küçük dünyasına ilk defa bir yabancıyı kabul eden 'Martıların Efendisi'nin, bu yabancı misafir ile birlikte sevginin bile kurtaramadığı, aşkın felaketlere yol açtığı, menfaatin fedakarlığın önüne geçtiği gerçek dünya ile tanışması acılı, sarsıcı ve bir o kadar da hüzünlü olacaktır.