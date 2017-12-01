'Martıların Efendisi'ne özel konuk!

Sinema - 01.12.2017 19:50

Yapımını TMC Film’in, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı 'Martıların Efendisi' filmi 22 Aralık’ta vizyona girecek.Başrollerinde Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş, Ezgi Coşkun’un yer aldığı 'Martıların Efendisi' filmine, pek çok başarılı oyuncu da konuk olarak katıldı. Sarp Akkaya, Aras Bulut İynemli, Mehmet Esen ve Ezel Akay, Martıların Efendisi’ne konuk oldu.Film; İstanbul’da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren 'Martıların Efendisi’nin, uzun zamandır beklediği misafirin gelmesiyle başlayan hikayesini konu alıyor.