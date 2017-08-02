Marmaris'te tekne battı!

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı, 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2'si çocuk 3 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaşam - 02 Ağustos 2017 11:19

Marmaris'e 50 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nin Adaboğazı mevkisinde, içinde 11 kişinin bulunduğu belirlenen motoryat, denizde battı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 30 saniye gibi kısa bir sürede batan yattaki 1'i bebek 8 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunanların yardımıyla sudan çıkartıldı. Sudan çıkartıldığında yaşamsal fonksiyonlarının durmuş olduğu belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü. Kayıp olan 2'si çocuk 3 kişi için sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Kaynak:DHA

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