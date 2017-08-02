Marmaris'te tekne battı!

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı, 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2'si çocuk 3 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaşam - 02 Ağustos 2017 11:19
Marmaris'te tekne battı!
Marmaris'e 50 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nin Adaboğazı mevkisinde, içinde 11 kişinin bulunduğu belirlenen motoryat, denizde battı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 30 saniye gibi kısa bir sürede batan yattaki 1'i bebek 8 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunanların yardımıyla sudan çıkartıldı. Sudan çıkartıldığında yaşamsal fonksiyonlarının durmuş olduğu belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü. Kayıp olan 2'si çocuk 3 kişi için sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak:DHA
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