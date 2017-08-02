Marmaris'e 50 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nin Adaboğazı mevkisinde, içinde 11 kişinin bulunduğu belirlenen motoryat, denizde battı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 30 saniye gibi kısa bir sürede batan yattaki 1'i bebek 8 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunanların yardımıyla sudan çıkartıldı. Sudan çıkartıldığında yaşamsal fonksiyonlarının durmuş olduğu belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü. Kayıp olan 2'si çocuk 3 kişi için sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak:DHA
Marmaris'te tekne battı!
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı, 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2'si çocuk 3 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.Yaşam - 02 Ağustos 2017 11:19
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Marmaris, tekne battı
YAŞAM HABERLERİ
- Yaz sıcağında Saklıkent serinliği
- NASA, dünyayı uzaylılardan koruyacak kahramanı arıyor!
- 10 soruda migren!
- Turizmde Rus rekoru
- 7 adımda horlamayı durdurun
- Çocuk beslenmesinde 10 yaz kriteri!
- Rize yaylalarına turist akını
- Tablo görünümlü televizyon!
- Bu testler hayat kurtarıyor!
- Akdeniz'de peş peşe depremler!