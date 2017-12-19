Markovski’nin yerini Ozan Bulkaz doldurdu!

Trabzonspor Basketbol Kulübü, başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz’ı getirdi.

Basketbol - 19.12.2017 20:17
Markovski’nin yerini Ozan Bulkaz doldurdu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında aldığı mağlubiyetin ardından başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayıran bordo-mavililer, bu göreve Ozan Bulkaz’ı getirdi.

Trabzonspor Basketbol Kulübü’nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Başantrenörlük görevine için Ozan Bulkaz ile anlaşmaya vardı. Bulkaz’a yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Bulkaz, geçtiğimiz günlerde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak Basketbol Kulübü ile yollarını ayırmıştı.

DHA
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