Manisaspor 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında ilk maçta 9-0 mağlup ettiği Grandmedical Manisaspor'a konuk oldu. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Beşiktaş adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Futbol - 12.12.2017 22:52

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Grandmedical Manisaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, adını son 16 takım arasına yazdırdı. İstanbul'da oynanan ilk maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kazanan siyah-beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki rövanşta 15'inci dakikada Aras'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 53'üncü dakikada Axel Meye'yle karşılık verdi.



9'uncu dakikada Talisca ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Emrullah'ta kaldı.



15'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta Negredo'yla verkaç yapan Aras, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurup kaleci Emrulah'ı avladı: 0-1.



28'inci dakikada Manisaspor tehlekeli geldi. Bakaki sağ kanattan ceza sahasında sıfıra inerek ortaladı, Asım'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Utku gole izin vermedi.



İlk yarı bu skorla bitti.



46'ncı dakikada Talisca sol kanattan hareketlenip topu altı pas içine kesti, Negredo boş pozisyonda ıskaladı.



53'üncü dakikada skor eşitlendi. Defanstan atılan derinlemesine pasla kaleci Utku'yla karşı karşıya kalan Zahit'in şutu yan direkten döndü, Axel Meye dönen topu ağlara yolladı: 1-1.



62'nci dakikada Beşiktaş mutlak golü kaçırdı. Negredo'nun soldan ortasına ceza alanında Orkan'ın şutunu kale önünde Manisasporlu Berk kafayla çizgiden çıkardı.



69'uncu dakikada Talisca'nın ortasında Negredo'nun kafa şutunu kaleci Emrullah çıkardı.



81'inci dakikada Talisca'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü.



Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.



STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Özgür Ertem (xx), Selahattin Altay (xx)



GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Emrullah (xxx) - Kağan (xx), Berk (xx), Ümit Yasin (xxx), Ömer (xx), Alper (xx), Asım (xx) (Dk. 83 Atiemwen), Akın (x) (Dk. 55 Sebaihi xx), Zahit (xxx), Bakaki (xx) (Dk. 73 Perovic xxx), Axel Meye (xxx)



BEŞİKTAŞ: Utku (xxx) - Fatih (xxx), Alpay (xx) (Dk. 67 Tolgay xxx), Mitrovic (xx), Caner (xx), Medel (xx), Talisca (xxx), Aras (xxx) (Dk. 37 Mustafa Apardı xx), Orkan (xx), Mustafa Pektemek (xx), Negredo (xx)



GOLLER: Dk. 15 Aras (Beşiktaş) - Dk. 53 Axel Meye (Manisaspor)



SARI KARTLAR: Zahit (Manisaspor) - Orkan, Mustafa Apardı, Alpay, Talisca, Caner (Beşiktaş)



DHA

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