Makyajsız kadınlar daha zeki!

Evinizde bulunan makyaj malzemelerinizi yüzünüzde değil çekmecenizde bırakın. Güzel olabilmek için illa ki onlara muhtaç değilsiniz. Yapılan çeşitli araştırmalara göre kendileri ile barışık kadınların daha az ya da hiç makyaj yapmadığını gözlemleyenler, onların daha zeki ve kendileri ile barışık olduklarını görebilmişler.

Güzellik - 04.12.2017 16:49
Makyajsız kadınlar daha zeki!
Radikal'in haberine göre; burada öne çıkan durum şu ki beynin "kendini ödüllendir" mesajı veren bir bölümü harekete geçiyor. "Caudate Nucleus" adı verilen beynin bu kısmı, kadında beklentilerin oluşmasına yol açıyor. Bu beklentiler kısa sürede yerini eyleme geçmeye teşvike bırakıyor ve hemen ardından hırs duygusu tetikleniyor. Bu geçiş evresi kadının kendisini makyaj yapmaya ikna süreci olarak değerlendiriliyor.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, güzel olabilmek için özgüven yetiyor. Makyaj insanın kaşını gözünü güzelleştiren değil saklayan bir duvar aslında. Hele ki, son dönemlerin hileleri ile yapılan makyajlar, insanın sadece kendini ve onu görenleri kandırmasına yol açıyor. Unutmayın, gerçek yüzünüz en güzel yüzünüzdür.

YAZI: KAMURAN AKDEMİR
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Bağlantılar: Makyaj, bakım, moda

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