Makyaj fırçaları ve süngerleri nasıl temizlenmeli?

Cilt bakımınıza önem verdiğiniz kadar makyaj malzemelerinizin temizliğinize de önem vermelisiniz.

Güzellik - 01.05.2018 12:14

Kadınlar için makyaj malzemelerinin oldukça önemli bir yeri vardır. Ancak makyajımızın daha güzel ve cildimize en az zarar verecek şekilde uygulanabilmesi için makyaj fırçaları ve süngerlerinin hijyenleri çok önemlidir. Aksi taktirde yeterli hijyen sağlanamadığı için ciddi boyutlarda cilt sorunlarına neden olabilir. İşte makyaj fırçalarını ve süngerlerini iki pratik yöntem ile temizleyebilirsiniz.





Makyaj süngeri temizliği:



İlk olarak en kısa sürede ve ekstra pahalı ürünlere ihtiyacınız olmadan makyaj fırçalarınızın ve süngerlerinizin hijyenini sağlamak için bebek şampuanı yeterli olacaktır. Makyaj süngerinizin üzerine biraz döktüğünüz bebek şampuanını köpürterek bir kaç kere durulamanız süngerinizi temizlemeye yetecektir.



Makyaj fırçaları temizliği:



Aynı şekilde bebek şampuanından avucunuzun içerisine biraz damlatarak ılık suda ilk önce fırçanızı ıslatın daha sonra avucunuzun içerisine damlattığınız şampuana fırçanızın dibine kadar getirmeyecek şekilde köpürtün ve bir kaç kez bu işlemi yapın daha sonra fıranızı durulayın.

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