Maide'nin Altın Günü galası yapıldı!

Başrolünde Ezgi Mola'nın yer aldığı Maide'nin Altın Günü adlı sinema filminin galası yapıldı. Galaya ünlü isimler akın etti.

Magazin - 06.12.2017 22:05
Maide'nin Altın Günü galası yapıldı!
Maide’nin Altın Günü adlı sinema filminin galası bu akşam gerçekleştirildi. Ezgi Mola'nın Maide Teyze karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı filmin galasına Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Fatih Ürek, Saadet Işıl Aksoy, Demet Özdemir, Emrah Bülent Parlak gibi çok sayıda davetli katıldı. Ezgi Mola'ya Mesut Can Tomay, Gülhan Tekin, Hilmi Özçelik, Demet Gül gibi isimler eşlik ediyor. Serkan Altuniğne ve Çağdaş Dinç'in de senarist olarak imzalarını attığı film, bir hırsızlığı çözmek için kafa kafaya veren iki kurnazın macerasını anlatıyor. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun üstlendiği Maide’nin Altın Günü, 8 Aralık’ta vizyona girecek.

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