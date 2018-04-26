Mahsun Kırmızıgül: Film yaparsam dizi zor!

Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, önceki akşam Ulus Sunset'teydi. Kırmızıgül çıkışta "Mucize 2" filmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Magazin - 26.04.2018 11:26
Mahsun Kırmızıgül: Film yaparsam dizi zor!
Mahsun Kırmızıgül yeni filmi "Mucize 2" hakkında, “Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta kadro belli olacak.” dedi. Sanatçı, Nurgül Yeşilçay’la bir dizide oynayacağı iddiası için de “Konuştuğumuz doğru ama film yaparsam dizi zor” diye ekledi.

Sahneleri özlediğini vurgulayan Kırmızıgül, “Halkın sesinden insanların sevgisinden kimse kolay kolay vazgeçmez. Ekonomik anlamda da sahne çok daha ötede. Film çektiğim için de mutluyum. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bu filmleri izliyorlar” diye konuştu.

Mahsun Kırmızıgül, yeni film için kolları sıvadı!

Mahsun Kırmızıgül, yeni film için kolları sıvadı!



Telif yasası hakkında sitemkar konuşan Mahsun Kırmızıgül, "İnternet yasası bir gecede çıktı. 17 yıldır telif yasası çıkmadı. Devletin bu konuda Orhan ağabey (Gencebay) dinlemesi lazım. Dünyanın bütün uygar ülkelerinde telif yasası var. Bizde siyasetçiler telif yasasından korkuyorlar" dedi.
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