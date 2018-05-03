Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti... Bilgisayarı incelenecek!

Magazin - 03.05.2018 16:10

Başak Sayan: Bardağı taşıran son damla!

"Fi" çalıntı mı?

Başak Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Azra Kohen'e ait olan Fi-Çi-Pi serisinin ilk kitabı olan Fi'nin kendi kitabı olan “Bağlanma Korkusu”ndan çalıntı olduğunu iddia etmişti. "Fi'nin aynı isimle dizisi de çekilmiş, bunun üzerine Sayan bu iddiayı dillendirmişti. Azra Kohen ise hemen harekete geçerek Başak Sayan'a tazminat davası açmıştı.Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Azra Kohen ve Başak Sayan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Azra Kohen’in avukatı Celie Zelal Bol, dava konusu olan iki kitap üzerinde inceleme yapılmasını ve Kohen’in kitabı 2010’dan önce yazdığın belirterek kitabın yazıldığı bilgisayarın incelenmesini istedi. Başak Sayan'ın avukatı Zekeriya Çetin ise, kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu söyledi.Alınan beyanların ardından mahkeme bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar vererek iki kitabın incelenmesine karar verdi. Mahkeme kurulacak olan bilirkişi heyetinde bir edebiyat eleştirmeni, bir bilgisayar uzmanı, bir yayıncı, bir FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) uzmanı ve bir edebiyat fakültesinden uzman akademisyenin bulunmasına karar verdi.