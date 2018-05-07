Kelebek yazarı Onur Baştürk şunları yazdı:
MASADA TANIŞ TUVALETTE SEVİŞ
Son günlerde sıkça duyduğum şeylerden biri de bu: Mekan tuvaletinde sevişmek.
En son mesela ünlü bir şarkıcının eski menajeriyle ünlü bir televizyoncu, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde karşılaşıp tanışıyor.
Bu kısa tanışmanın ardından bir anda ortadan kayboluyorlar. İkisini de gözleriyle anbean takip edenler nerede olduklarını hemen çakıyor: Tuvalette!
Bir süre sonra doğum günü partisinin en çok konuşulan mevzusu bu oluyor haliyle.
Zaten televizyoncu tuvalette yaptıklarını tüm dobralığıyla yakın arkadaşlarına anlatıveriyor.
Gizli saklı bir şey kalmıyor.
TANIŞTIK, SEVİŞTİK, BİTTİ GİTTİ
Dahası, ''Tanıştık, seviştik, bitti gitti'' diyerek olaya noktayı da koyuyor.
O isyankâr Burak Kut şarkısı hesabı: Yaşandı bitti saygısızca... (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Magazin dünyası bu dedikoduyu konuşuyor!
Kelebek yazarı Onur Baştürk, son günlerde 'masada tanış tuvalette seviş' akımının yayıldığını yazdı. Örnek olarak da ünlü televizyoncunun ünlü bir şarkıcının eski menajeriyle tanıştıkları doğum gününde birlikte olmasını gösterdi.Dedikodu - 07.05.2018 20:00
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