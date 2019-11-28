Madrid'de böyle, İstanbul'da böyle!

Madrid'e giden Can Yaman'ı havalimanında 2 bin kişi karşılaşmıştı ve izdihama neden olmuştu. Oyuncu havalimanından polis korumasıyla ayrılabilmişti. İspanya ziyaretini tamamlayan Can Yaman önceki gün İstanbul'a döndü. Ancak aynı ilgiyi burada bulamadı.İstanbul Havalimanı’ndan menajeriyle ayrılırken görüntülenen Yaman, muhabirlerin “Burada neden aynı ilgiyi görmediniz” sorusuna şöyle yanıt verdi:“Falcao buraya geldiğinde karşılandı. Kolombiya’da karşılanıyor mu? Bu enteresan bir konu zaten. Napoli’ye gittiğimizde otel yetkilileri bana ‘Buraya Maradona da geliyor ama böyle izdiham olmadı’ dedi. Bir Türk oyuncunun bu şekilde karşılanması, Haluk Bilginer’in de dediği gibi ‘kendi adıma değil ülkem adına çok gurur verici’. Biraz da bu milli duygularla bakmak lazım. Ne güzel ki böyle bir şey oluyor.”