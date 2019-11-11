Madonna'ya şok! Sahneye geç çıktı diye...

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, konserini ertelediği için davalık oldu.

11.11.2019 11:15 Dünya Magazin

Madonna'ya şok! Sahneye geç çıktı diye... Dünyaca ünlü popçu Madonna, "Madame X Tour" ile dünyayı dolaşıyor.

2 SAAT ERTELEDİ
Ünlü şarkıcının "Madame X Tour" kapsamında verdiği konserlerinden biri iki saat ertelendi. Toplam tutarı yaklaşık 1000 dolar olan 3 bilet alan Nate Hollander isimli bir hayran biletini ertesi sabah çocuklarının okula, kendisinin ise işe gitmesi gerektiği sebebiyle geri vermek istedi fakat talebi reddedildi. Hollander, bunun üzerine Madonna ve organizatörlere dava açtı.

MADONNA'DAN YANIT GELDİ
Madonna, sosyal medya hesabından paylaştığı bir konser videosuyla geç kaldığı iddialarına "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz." diyerek yanıt verdi.

Madonna isyan etti!

Madonna isyan etti!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: