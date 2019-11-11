Madonna'ya şok! Sahneye geç çıktı diye...

Madonna isyan etti!

Dünyaca ünlü popçu Madonna, "Madame X Tour" ile dünyayı dolaşıyor.Ünlü şarkıcının "Madame X Tour" kapsamında verdiği konserlerinden biri iki saat ertelendi. Toplam tutarı yaklaşık 1000 dolar olan 3 bilet alan Nate Hollander isimli bir hayran biletini ertesi sabah çocuklarının okula, kendisinin ise işe gitmesi gerektiği sebebiyle geri vermek istedi fakat talebi reddedildi. Hollander, bunun üzerine Madonna ve organizatörlere dava açtı.Madonna, sosyal medya hesabından paylaştığı bir konser videosuyla geç kaldığı iddialarına "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz." diyerek yanıt verdi.