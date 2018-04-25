Madonna eski asistanına açtığı davayı kaybetti!

Madonna, Tupac ile yaşadığı aşkın mektuplarını, fırçada kalmış saç tellerini hatta bir iç çamaşırını bile internetten satışa sunan eski asistanına açtığı davayı kaybetti.

Dünya Magazin - 26.04.2018 00:01
Madonna eski asistanına açtığı davayı kaybetti!
Geçtiğimiz yıl bir açık artırmada satılacak özel eşyası için engelleme davası açan Madonna davayı kaybetti.

59 yaşındaki sanatçının en mahrem eşyasının açık artırmaya çıkmasını engelleyemedi.

Sansasyonların kraliçesi uzun süre kişisel asistanlığını yapmış olan Darlene Lutz, New York'ta bir mahkemenin aldığı kararla Madonna'nın gizlice aşk yaşadığı 90'lı yılların rap müziği efsanesi Tupac ile ilişkisini açığa çıkaran ayrılık mektubunu, bir fırça üzerinde kalmış saç tellerini ve hatta bir iç çamaşırını bile internet üzerinden açık artırmayla satabilecek.


Mahkeme, Lutz ile Madonna'nın yolları 2003'te ayrıldığı için Amerikalı pop yıldızının 'Kişisel eşya üzerinde hak iddasının zamanaşımına uğradığına' karar verdi.


Lutz'un elindeki eşyaları temmuz ayında yeniden satışa çıkaracağı konuşuluyor.

Koleksiyonun en değerli parçası, Tupac'ın 1996'da Las Vegas'tare önce Madonna'ya yazdığı ayrılık mektubu oldu.

Tupac, hapishanede kaleme aldığı sayfalar dolusu mektupta, "Beyaz bir kadınla birlikte olmak benim kariyerimi etkiliyor" diyerek ayrılmak istediğini dile getiriyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Madonna, Tupac, Lutz

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