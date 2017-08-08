LYS tercih sonuçları açıklandı...

Diğer Haberler - 08 Ağustos 2017 21:02

Ve LYS için bekleyiş sona erdi... ÖSYM, yaklaşık 2 milyon adayın merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, kazandıkları programı ÖSYM’nin internet adresinden öğrenebilir.12 Mart’ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 10-11 ve 17-18 Haziran’da düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) ardından 18-26 Temmuz’da üniversiteler için tercihler alındı. Tercih sonuçları ÖSYM’nin internet adresinden açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle nereye yerleştiğini öğrenebilir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.KAYITLAR 11 AĞUSTOS’TA BAŞLIYORÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos’ta alınacak. Kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini gerçekleştirecek.LİSEDEN MEZUN OLAMAYANA GEÇİCİ KAYITBir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde üniversitelere geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık’a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları alınacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları ise silinecek. Bu durumda olan ve belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayanların kayıtları gerçekleştirilmeyecek.ÖĞRENCİLER MESAJ YAĞDIRMIŞTILYS sonuçları beklenirken adaylar sosyal medyada mesaj yağdırmıştı. Bazı mesajlar şöyle:- #LYSTercihleriAcıklansın #ösym Bilgisayar başında beklemeyeyim diye sabahtan beri denemediğim yemek tarifi, okumadığım kitap kalmadı.- #LYSTercihleriAcıklansın En uzun gündüzün 21 Haziran olduğuna emin miyiz ? Kesinlikle 8 Ağustos olmalı.- #LYSTercihleriAcıklansın. Sınava hazırlık stresi, sınav stresi, tercih stresi ve en son tercih sonuçları stresi. Stres bombasına çevirdiniz.- #LYSTercihleriAcıklansın ben yoruldum ÖSYM gelme üstüme- En son Sihirli Annem'de Taci'nin insan olmasını bu kadar beklemiştim. #ösym #LYSTercihleriAcıklansın- Annemin "Kazansaydın bu saate kadar açıklanırdı" diyerek olaya nokta koyması. #LYSTercihleriAcıklansın- Hayır beklemeyi geç, artık açıklandı mı diye gelen telefonlardan sıkıldım #ösym #LYSTercihleriAcıklansınÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.Kaynak: hurriyet.com.tr