Lidya Özdemiroğlu'nun değişikliğinin sebebi ortaya çıktı!

Levent Yüksel ile bir dönem birliktelik yaşayan Lidya Özdemiroğlu'nun ayrılık sonrasındaki değişikliğinin sebebi ortaya çıktı.

Magazin - 29.06.2018 12:05
Lidya Özdemiroğlu'nun değişikliğinin sebebi ortaya çıktı!
Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu (22) ile şarkıcı Levent Yüksel'in (53) yaşadığı aşk geçtiğimiz yıl magazin gündeminden düşmemişti. Çift, tepkiler üzerine ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası kameralardan uzak kalan Özdemiroğlu'nun değişikliğinin sebebi ortaya çıktı.

Levent Yüksel’le ayrıldıktan sonra roman yazmaya başladığı duyulan Lidya Özdemiroğlu’nun görüntüsündeki değişikliğin sırrı ortaya çıktı.

22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Levent'i unuttu!

22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Levent'i unuttu!



Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun kızı olan Özdemiroğlu, blogunda kaleme aldığı yazıyla dudaklarındaki dolguyu erittirdiğini açıkladı.

Lidya Özdemiroğlu: ''Kalbim boş''

Lidya Özdemiroğlu: ''Kalbim boş''



Levent Yüksel kendi halinde!

Levent Yüksel kendi halinde!
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