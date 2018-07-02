Lidya Özdemiroğlu'ndan aşk iddiasına yanıt!

Magazin - 02.07.2018 12:58

Lidya Özdemiroğlu'nun değişikliğinin sebebi ortaya çıktı!

Lidya Özdemiroğlu: ''Kalbim boş''

Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nın kızı Lidya Özdemiroğlu, geçtiğimiz akşam bir kız arkadaşı ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ile Bebek’te objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden Özdemiroğlu, yanında bulunan turuncu tişörtlü erkek ile aynı kareye girmemek için uğraştı ama başarılı olamadı.Lidya, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ile aynı kareye girmemek için kalabalığın arasına doğru koşmaya başladı. Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.Yazdığı roman hakkında da konuşan Lidya, "Bu romana hayallerim için yer verdim" dedi. Gazetecilerin "Kitabınızda Levent Yüksel?" olacak mı sorusuna "Hayır, Levent Yüksel olmayacak" yanıtını verdi.