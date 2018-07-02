Lidya Özdemiroğlu'ndan aşk iddiasına yanıt!
Bir dönem kendisinden 31 yaş büyük şarkıcı Levent Yüksel ile aşk yaşayan Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu (22), önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Magazin - 02.07.2018 12:58
Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nın kızı Lidya Özdemiroğlu, geçtiğimiz akşam bir kız arkadaşı ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ile Bebek’te objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden Özdemiroğlu, yanında bulunan turuncu tişörtlü erkek ile aynı kareye girmemek için uğraştı ama başarılı olamadı.
Lidya, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ile aynı kareye girmemek için kalabalığın arasına doğru koşmaya başladı. Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.
Yazdığı roman hakkında da konuşan Lidya, "Bu romana hayallerim için yer verdim" dedi. Gazetecilerin "Kitabınızda Levent Yüksel?" olacak mı sorusuna "Hayır, Levent Yüksel olmayacak" yanıtını verdi.
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