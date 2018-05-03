Liderliğini garanti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26. hafta erteleme maçında Fenerbaçhe Doğuş konuk ettiği Tofaş' 98-78 yendi.

Basketbol - 03.05.2018 15:31
Liderliğini garanti!
Bu sonuçla Sarı-Lacivertli ekip 24. galibiyetini aldı. Lig bitimine 3 hafta kala sezonu liderlikle tamamlamayı garantiledi.


Orhun Ene: "Fenerbahçe Doğuş ile kafa kafaya oynamak kolay degil dedi."

Karşılaşmaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 13-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 16. dakikanın içinde farkı çift hanelere (21-10) taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, pota altından Datome ile arka arkaya sayılar bularak 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. Morgan'ın kaydettiği sayılarla TOFAŞ farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-38 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda hücumlardan boş dönen TOFAŞ karşısında Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan, Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikayı 65-47 üstün tamamladı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-53 üstün girdi.
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Bağlantılar: Fenerbahçe Doğuş

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