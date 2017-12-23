Lider Şahin'e Best Model sevgili!

İrem Derici ile 5 ay önce yollarını ayıran Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, yeni bir aşka yelken açtı.

Magazin - 23.12.2017 14:30
Lider Şahin'e Best Model sevgili!
Posta Gazetesi'nin haberine göre; Lider Şahin, bir süredir peşinde olduğu 2014 Best Model Türkiye birincisi Cansu Melis Karakuş’un kalbini çalmayı başardı.

Lider Şahin: İrem'in hep yanında olacağım!

Lider Şahin: İrem'in hep yanında olacağım!



İkilinin, sosyal medyadan birbirine gönderdikleri kalp emojileri takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Cansu Melis Karakuş’un adı daha önce Hakan Sabancı, Cem Yılmaz gibi isimlerle anılmıştı. (Kaynak: posta.com.tr)

Lider, İrem'i ziyaret etti!

Lider, İrem'i ziyaret etti!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...