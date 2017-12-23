Lider Şahin'e Best Model sevgili!
İrem Derici ile 5 ay önce yollarını ayıran Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, yeni bir aşka yelken açtı.
Magazin - 23.12.2017 14:30
Posta Gazetesi'nin haberine göre; Lider Şahin, bir süredir peşinde olduğu 2014 Best Model Türkiye birincisi Cansu Melis Karakuş’un kalbini çalmayı başardı.
Lider Şahin: İrem'in hep yanında olacağım!
İkilinin, sosyal medyadan birbirine gönderdikleri kalp emojileri takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Cansu Melis Karakuş’un adı daha önce Hakan Sabancı, Cem Yılmaz gibi isimlerle anılmıştı. (Kaynak: posta.com.tr)
Lider, İrem'i ziyaret etti!
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