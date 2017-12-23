Lider Şahin'e Best Model sevgili!

Magazin - 23.12.2017 14:30

Lider Şahin: İrem'in hep yanında olacağım!

Lider, İrem'i ziyaret etti!

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Lider Şahin, bir süredir peşinde olduğu 2014 Best Model Türkiye birincisi Cansu Melis Karakuş’un kalbini çalmayı başardı.İkilinin, sosyal medyadan birbirine gönderdikleri kalp emojileri takipçilerinin gözünden kaçmadı.Cansu Melis Karakuş’un adı daha önce Hakan Sabancı, Cem Yılmaz gibi isimlerle anılmıştı. (Kaynak: posta.com.tr)