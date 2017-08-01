Lice'de hain tuzak!

(DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 2 asker şehit oldu.

Yaşam - 01 Ağustos 2017 11:48

Olay bu sabah Lice İlçesi kırsalında meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, sabah operasyona giden birliklerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



KAYNAK: DHA

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