Lice'de hain tuzak!

(DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 2 asker şehit oldu.

Yaşam - 01 Ağustos 2017 11:48
Lice'de hain tuzak!
Olay bu sabah Lice İlçesi kırsalında meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, sabah operasyona giden birliklerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Diyarbakır, Lice

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