Leyla Tanlar 'Ferhat ile Şirin'deki rolünü anlattı!

Merakla beklenen dizi 'Ferhat ile Şirin'in başrol oyuncularından Leyla Tanlar, role hazırlanışını anlattı.

16.11.2019 17:13 Dizi Galeri

Leyla Tanlar 'Ferhat ile Şirin'deki rolünü anlattı! FOX’un yeni dizisi 'Ferhat ile Şirin' bu sezonun merakla beklenen dizileri arasında. Dizinin başrol oyuncusu Leyla Tanlar, karakterine nasıl hazırlandığını anlattı.

"KENDİNİ BULMA YOLCULUĞU"
Leyla Tanlar, canlandırdığı Şirin karakteri için "Şirin’in hikayesi benim için bir kendini bulma yolculuğu. Hayatta kendi isteklerini hep ertelemiş, mutluluğun peşinden koşma hevesini seneler önce kaybetmiş, şikayet etmeyi unutmuş bir kız Şirin. Ta ki hayatı hiç beklemediği bir anda altüst olana kadar. Şirin’in acılarına, pişmanlıklarına ve hayallerine dokunabilene kadar onu bütün kalbimle tanımaya çalıştım. Onun karmaşık içsel gelişim sürecini, motivasyonlarını ve bunların bıraktığı psikolojik izleri hissetmeye odaklandım." dedi.

Ferhat ile Şirin'den merak uyandıran tanıtım!

Ferhat ile Şirin'den merak uyandıran tanıtım!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: