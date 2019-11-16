Leyla Tanlar 'Ferhat ile Şirin'deki rolünü anlattı!

Ferhat ile Şirin'den merak uyandıran tanıtım!

FOX’un yeni dizisi 'Ferhat ile Şirin' bu sezonun merakla beklenen dizileri arasında. Dizinin başrol oyuncusu Leyla Tanlar, karakterine nasıl hazırlandığını anlattı.Leyla Tanlar, canlandırdığı Şirin karakteri için "Şirin’in hikayesi benim için bir kendini bulma yolculuğu. Hayatta kendi isteklerini hep ertelemiş, mutluluğun peşinden koşma hevesini seneler önce kaybetmiş, şikayet etmeyi unutmuş bir kız Şirin. Ta ki hayatı hiç beklemediği bir anda altüst olana kadar. Şirin’in acılarına, pişmanlıklarına ve hayallerine dokunabilene kadar onu bütün kalbimle tanımaya çalıştım. Onun karmaşık içsel gelişim sürecini, motivasyonlarını ve bunların bıraktığı psikolojik izleri hissetmeye odaklandım." dedi.