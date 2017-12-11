Levent Yüksel'e etten duvar ördüler!

Merhum sanatçı Attila Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşayan Levent Yüksel mekanda 8 güvenlik görevlisiyle çıktı.

Magazin - 11.12.2017 11:17
Levent Yüksel'e etten duvar ördüler!
Gönlünü kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu'na kaptıran Levent Yüksel önceki gecce Beyoğlu'nda bir mekanda sahne aldı. Şarkcıyı mekan çıkışında magazin muhabirleri bekliyordu. Levent Yüksel mekandan 8 güvenlik görevlisi ile çıktı. Levent Yüksel, Lidya Özdemiroğlu ile ilgili sorulara cevap vermedi.

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