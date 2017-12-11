Levent Yüksel'e etten duvar ördüler!

Magazin - 11.12.2017 11:17

Gönlünü kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu'na kaptıran Levent Yüksel önceki gecce Beyoğlu'nda bir mekanda sahne aldı. Şarkcıyı mekan çıkışında magazin muhabirleri bekliyordu. Levent Yüksel mekandan 8 güvenlik görevlisi ile çıktı. Levent Yüksel, Lidya Özdemiroğlu ile ilgili sorulara cevap vermedi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: