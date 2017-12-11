Gönlünü kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu'na kaptıran Levent Yüksel önceki gecce Beyoğlu'nda bir mekanda sahne aldı. Şarkcıyı mekan çıkışında magazin muhabirleri bekliyordu. Levent Yüksel mekandan 8 güvenlik görevlisi ile çıktı. Levent Yüksel, Lidya Özdemiroğlu ile ilgili sorulara cevap vermedi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Levent Yüksel'e etten duvar ördüler!
Merhum sanatçı Attila Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşayan Levent Yüksel mekanda 8 güvenlik görevlisiyle çıktı.Magazin - 11.12.2017 11:17
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