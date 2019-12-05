Leonardo DiCaprio'nun 23 yaş küçük sevgilisi isyan etti!

Leonardo DiCaprio'nun kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone, eleştirilere isyan etti.

05.12.2019 13:23 Dünya Magazin

Leonardo DiCaprio'nun 23 yaş küçük sevgilisi isyan etti! Ünlü oyuncu Camila Morrone, Leonardo DiCaprio ile ilişkisinden dolayı eleştirilere maruz kalıyor. Morrone, eleştirilere daha fazla yanıtsız kalamadı.

Camila Morrone, eleştirilere "Hollywood'da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı. İnsanlar artık beni daha fazla filmde görüyor ve yavaş yavaş kendime sinemada bir kimlik ediniyorum. Sanki her zaman yaşadığınız ilişkiyle kimliklendirilmeniz gerektiği fikri beni hayal kırıklığına uğratıyor. Böyle bağlantı kurulmasını anlıyorum ama ben yoluma devam ettikçe bu konuşmaların azalacağından eminim." yanıtını verdi.

Leonardo DiCaprio'dan sevgilisine büyük bağış!

Leonardo DiCaprio'dan sevgilisine büyük bağış!

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