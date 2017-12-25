Lekeleri geçiren sır gibi baharat!

Yaz sonrası yüzümüzde coşan, kış aylarında baş belası olarak gördüğümüz lekelerden kurtulmak için girdiğimiz çaba her yıl kendini tekrarlar. Kışın temizlemek için uğraşılır ancak yazın rahatlığı önümüze geldi mi, “Amaaan, bir şey olmaz” diye umursamadığımızda yeniden gözümüzün önüne dikilirler. Rahatsız edici bu lekeler baş etmesi zor ama en sıkıntılı cilt problemlerinden biridir.

Güzellik - 25.12.2017 14:55

Eskilerin en büyük ilaçlarından olan karbonat işte burada imdadımıza yetişir. Dişlerimizde, mide problemlerimizde, ağız içi yaralarda ve daha birçok yerde kullandığımız karbonat yüzümüzdeki lekelerin de ilk ilaçlarından biridir. Lekelerin üstesinden gelmeye yardımcı olan birçok kadının güzellik sırrıdır. Peki bu malzemeyi nasıl kullanacağız?



İki kaşık Hindistan cevizi yağı ve bir kaşık karbonatı iyice karıştırıp kıvamlı bir krem haline getiriyoruz. Bu karışımı önceden temizlediğimiz cildimize uygulamadan önce yarım limonu yüzünüzde iyice gezdirin. Asitik bir özelliğe sahip limon, cildinizi biraz yakacaktır. Limonu sürdükten sonra on dakika bekleyip karbonat karışımını cildinize uygulayın, özellikle lekeli olan bölümlere yoğun bir şekilde sürerek on beş dakika bekletin. Daha sonra su ile temizleyip nemlendiricinizi sürün.



Gece yaptığınızda daha iyi olacaktır. Kuru ciltler için hafta bir kez önerilir ama yağlı ciltler iki üç kez uygulayabilirler.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.