Leipzig 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubundaki son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, 14 puan ile grubu lider bitirerek bir üst tura yükseldi.

Futbol - 06.12.2017 21:33

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda RB Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup lider olarak grubu tamamladı. Alman ekibi RB Leipzig ise 7 puanla grubu 3'üncü sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.



9'uncu dakikada Jeremain Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi. Hollandalı yıldız savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kassai penaltı noktasını gösterdi.



10'uncu dakikada topun başına geçen Alvaro Negredo, penaltıyı gole çevirdi: 0-1.



15'inci dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Demme'de kaldı. Demme kafayla ceza sahasına doldururken, savunma arkasına koşu yapan Willi Orban'ın şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.



42'nci dakikada Timo Werner sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Tolga Zengin topa iki hamlede sahip oldu.



İlk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.



46'ncı dakikada Demme'nin pasında topu kontrol eden Augustin'in şutu yandan auta gitti.



57'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kampl ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Tolga Zengin yine gole izin vermedi.



69'uncu dakikada Caner Erkin sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullandı, seken top ceza sahası yayında bulunan Lens'e geldi. Lens'in vuruşu kalecide kaldı.



77'nci dakikada Bruma'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu Tolga Zengin kurtardı.



82'nci dakikada Cenk'i düşüren Ilsanker, 2'nci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.



85'inci dakikada Orkan sol kanattan ceza sahasına girdi, Lens'e topu aktardı. Lens'in vuruşunu kaleci çıkardı.



87'nci dakikada Keita topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 1-1.



90'ıncı dakikada Orkan'ın içeri çevirdiği topa tekte vuruşunu yapan Talisca, Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi: 1-2.



Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.



STAT: Red Bull



HAKEMLER: Viktor Kassai, György Ring, Vencel Toth



LEIPZIG: Gulacsi, Orban (Dk. 71 Compper), Keita, Ilsanker, Lukas, Bruma, Halstenberg (Dk. 66 Bernardo), Kevin Augustin, Demme, Kampl (Dk. 74 Kaiser), Werner



BEŞİKTAŞ: Tolga, Mitrovic, Necip (Dk. 51 Adriano), Caner, Tosic, Oğuzhan, Medel, Mustafa (Dk. 69 Orkan), Lens, Talisca, Negredo (Dk. 80 Cenk)



GOLLER: Dk. 87 Keita (RB Leipzig) - Dk. 10 (P) Negredo, Dk. 90 Talisca (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Ilsanker (RB Leipzig) - Adriano, Lens, Oğuzhan, Talisca (Beşiktaş)



KIRMIZI KART: Dk. 82 Ilsanker (RB Leipzig)



Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider bitiren Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.



A, B, C, D, E, F ve H Grubu'nu 2'nci sırada bitiren ekiplerden biri, son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.



Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri şu şekilde:



Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Real Madrid.



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.



Beşiktaş'tan rekor!

Deplasmandaki 3 maçı da kazanan tek Türk takımı Beşiktaş



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında RB Leipzig'i 2-1 mağlup ederek, grubu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.



Siyah-beyazlı ekip için rüya gibi geçen Şampiyonlar Ligi grup aşaması, birçok rekora da sahne oldu. Beşiktaş son olarak, RB Leipzig maçından da galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını da kazanan ilk Türk takımı olmayı başardı.



Leipzig - Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında Almanya ekibi Leipzig ile deplasmanda karşılaşıyor.



İki hafta önce oynanan 5. hafta maçında İstanbul'da Porto ile 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, puanını 11 yaparak grup liderliğini garantilemiş ve tarihinde ilk defa gruplardan çıkma başarısı göstermişti.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN BOL SÜRPRİZLİ KADRO

Devler Arenası'nda gruptan çıkmayı daha çok önemseyen Siyah Beyazlılar, bu süreçte Süper Lig'de geçen sezona göre daha çok puan kaybetmişti. Gruptan çıkmanın garantilenmesi sonrası şubat ayına kadar tüm konsantrasyonunu lige vermeyi kararlaştıran teknik direktör Şenol Güneş, Leipzig karşısına 2 oyuncu haricinde tamamen yedeklerden oluşan bir kadro ile çıktı.



Pepe, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay ve Gökhan Gönül'ü Almanya'ya getirmeyen Güneş, maç kadrosunda da beklenenden fazla değişiklikler yaptı. İşe ilk olarak kaleden başlayan Güneş, bu sezon resmi maçlarda sadece bir kez Türkiye Kupası'nda görev yapan Tolga Zengin'e şans verdi. Orta sahada oynaması beklenen Medel'i sağ beke çeken Güneş stoper ikilisini Mitrovic ve Tosic'ten oluştururken solbekte Caner Erkin'e forma verdi. Atiba ve Tolgay'ın olmadığı kadroda orta ikiliyi Necip ve Oğuzhan'dan oluşturan Güneş, hücum bölgesinde ise Lens, Mustafa Pektemek, Talisca ve Negredo'ya şans tanıdı. Siyah Beyazlıların yedekleri Fabricio, Adriano, Orkan, Cenk Tosun, Fatih, Alpay ve Ersin oldu.



AVRUPA'DAKİ TÜRKLER ÇAĞRIYA UYDU

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile deplasmanda oynadığı çeyrek final ilk maçında çıkan olaylardan dolayı UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, aldığı önlemlerin faydasını gördü. Türk vatandaşların en yoğun yaşadığı ülke olan Almanya, olay çıkma ihtimali kuvvetli deplasmanlardan biri sayılıyordu. Leipzig'de oynanacak maç için aylar öncesinden çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, yaptığı çağrılara Türk vatandaşlarının büyük oranda uyması sonucu rahat bir nefes aldı.



Maç için 20 kişilik yönetici ve çalışan bileti haricinde tüm bilet haklarından vazgeçen Siyah Beyazlılara Leipzig kulübü de Türk taraftarlara bilet satmayarak destek verdi. Aynı zamanda dernekler vasıtasıyla da Almanya'nın şehirlerine kamp kuran ve bu ülkedeki tüm Beşiktaş dernekleriyle koordineli çalışan yönetim grup maçlarını hasarsız atlatmış oldu.



Çalışmalar sonucunda da karşılaşmaya da beklenenin çok altında Türk taraftarı geldi. Bu kişilerin Leipzig tribünlerinin kombinelerini kullanan Türk vatandaşları olduğu ve sayılarının 2 bin civarında olduğu bildirildi. Ancak bu vatandaşlar farklı tribünlerden bilet almalarından dolayı toplu şekilde hareket etme imkanları olmadı.



BEŞİKTAŞ'IN SOYUNMA ODASINA ZİDANE TEKMESİ

Beşiktaş'ın, RB Leipzig Stadı'nda kullandığı soyunma odasının kapısında Zinedine Zidane'ın tekme izleri hala duruyor.



2006 Dünya Kupası'nda RB Leipzig Stadı'nda G.Kore ile karşılaşan Fransa, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası sinirlerine hakim olamayan Fransızların efsane oyuncusu Zidane'ın soyunma odasının kapısını tekmelemesini bir hatıraya çeviren Almanlar, kapıyı tamir etmek yerine Zidane'ın tekme izini çerçeve içine aldı. Siyah Beyazlılara maç için verilen soyunma odasının kapısının fotoğrafını paylaşan Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi, fotoğraf, ''Zidane tarafından 2006 yılında Leipzig'de tekmelendiği iddia edilen soyunma odamızın kapısı'' yazısıyla paylaştı.



BAŞKAN FİKRET ORMAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tüm deplasmanlarda olduğu gibi Leipzig'de de takımı yalnız bırakmadı.



Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte dün Münih'te Bayern Münih- Paris Saint Germain maçını seyreden Orman, bugün öğleden sonra Leipzig'e geldi.



Orman karşılaşmayı Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile beraber seyretti.

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