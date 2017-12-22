Lazer epilasyon çözüm mü?

Kadınların en büyük sorunlarından biri olan istenmeyen tüyler mevzusu tam bir baş belası. Budanan ağaç gibi devamı sürekli gelen, estetik görüntüyü ve kişisel bakımı anında ekarte eden çirkin bir görüntü.

Güzellik - 22.12.2017 18:16

Özellikle bazı bayanlarda hormonal bozukluklardan ötürü daha da güçlü ve kısa sürede ortaya çıkan bu kıllar için yıllardır çeşitli yollar denendi. Ağda ilk yapıldığı anda parlak ve kolay kurtuluş gibi görünse de en fazla aylık bir çözüm sağlıyor. Acısı da cabası… Epilasyon aletleri ise kıl dönmelerine ve kıl çıkarken kaşıntılara sebep olan bir başka taktik. O da yine son derece acılı bir işlem… En acısızı olan tıraş bıçağı kullanmak ama o da zaten oldukça ilkel, tıraş olan beylerden farklı değil.



Son geliştirilen ve gittikçe yaygınlaşan lazer epilasyon ise kılları kökünden yakarak bu sorundan kesin olarak kurtulmanın metodu olarak bilinmeye başladı. Peki insanlar gerçekten bu sorundan kesin olarak kurtulabiliyor mu? Lazer vaat ettiği rahatlığı sağlıyor ve o kıllar bir daha hiç çıkmıyor mu?



En uygun zaman olarak sonbahar ve kış dönemlerinde başlanması gerekiyor. Bu lazer yapılan epilasyon aletinin çeşidine ve uygulayan uzamana göre değişebiliyor. Ama evet, kesin kurtuluş sağlıyor.



Uzm. Dr. Makbule Dündar, kadınların sıklıkla epilasyon yaptırmayı tercih ettikleri bölgeleri koltuk altı, kasık, bacak ve yüz bölgesi olarak sıraladı… Lazer epilasyonda vücut bölgesinde ortalama 3-5 seansta; yüz bölgesine ise 5-10 seansta sonuç elde etmenin mümkün olduğunu belirten Dündar, başarının kullanılan lazer teknolojisinin yanı sıra kişinin hormonal dengesi ve kıl yapısıyla da çok ilişkili olduğunu vurguladı.



İstenmeyen tüyler için en kalıcı çözüm lazer epilasyon mu? Dündar, günümüzde Nd-yağ, Alexandrite, Diode lazerler ile epilasyon alanında çok iyi sonuçlar elde edildiğini belirtirken, özellikle son yıllarda piyasaya çıkan ‘’ütüleme diode’’ lazerler ile çok kısa sürede epilasyonun tamamlanabildiğini ve ince-kumral tüylerin bile lazer ışınından etkilendiğinin altını çizdi.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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