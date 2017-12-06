Latin Amerika o filmi istedi!

Sinema - 06.12.2017 23:59

Engin Akyürek’in Latin Amerika’daki şöhreti, son filmi “Çocuklar Sana Emanet”in de yolunu açtı. Rol aldığı diziler Latin Amerika ülkelerinde büyük ilgi gören oyuncu, yakında oradaki hayranlarıyla sinema salonlarında buluşacak. Çağan Irmak’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Çocuklar Sana Emanet”in, gelen talepler üzerine Brezilya, Kolombiya ve Arjantin gibi pek çok ülkede vizyona girmesine karar verildi. Türkiye’de 23 Mart’ta seyirciyle buluşacak olan film, hayatı geçirdiği trafik kazasıyla dağılan Kerem adlı mimarın yaşadıklarını konu alıyor. Akyürek filmde Hilal Altınbilek, Şerif Sezer ve Osman Alkış’la kamera karşısına geçti.Kaynak: hurriyet.com.tr