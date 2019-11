Kylie Jenner 'Kylie Cosmetics'i sattı!

Caitlyn Jenner, kızı Kylie Jenner'ın güvenliğine çok önem verdiğini söyledi.Get Me Out of Here isimli yarışmada mücadele eden Caitlyn Jenner, kızı Kylie Jenner ile ilgili bir itirafta bulundu. Caitlyn Jenner, 22 yaşındaki kızı Kylie'nin aylık güvelik masraflarının yaklaşık 400 bin dolar olduğunu söyledi. Jenner, Keeping Up With The Kardashians isimli reality showla popülerleşen aile bireylerinin hepsinin birçok koruma tutmak zorunda olduğunu açıkladı.