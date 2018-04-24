Kylie Jenner'dan suçlamalara yanıt!

Dünya Magazin - 24.04.2018 14:57

ABD’li reality şov yıldızı Kylie Jenner, hakkındaki 'Coachella krizi' devam ederken kızı Stormi ile çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.Bebeği, göğsünde uyurken görülen Kylie Jenner’ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.Bu görüntünün, Jenner’ın Coachella Müzik Festivali’ne katılmasının hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.Çocuğunun babası Travis Scott'la festivale giden 20 yaşındaki yıldız, Stormi'yi evde bırakıp Kaliforniya'daki festivale katılınca annelik görevlerini yerine getirmemekle suçlanmıştı.Jenner, pembe bir perukla çektirdiği fotoğraflarını Instagram'dan, “Ben sıradan bir anne değilim, klas bir anneyim” notuyla paylaşmıştı.