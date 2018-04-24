Kylie Jenner'dan suçlamalara yanıt!

Kylie Jenner, henüz iki aylık olan bebeğini evde bırakıp üç gün boyunca Coachella Müzik Festivali’ne katıldığı için sosyal medyada olumsuz tepki almıştı. Seksi yıldız Instagram takipçilerine kızıyla çekilmiş görüntülerini paylaşarak adeta tepkilere yanıt verdi.

Dünya Magazin - 24.04.2018 14:57
Kylie Jenner'dan suçlamalara yanıt!
ABD’li reality şov yıldızı Kylie Jenner, hakkındaki 'Coachella krizi' devam ederken kızı Stormi ile çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.


Bebeği, göğsünde uyurken görülen Kylie Jenner’ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Bu görüntünün, Jenner’ın Coachella Müzik Festivali’ne katılmasının hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.


Çocuğunun babası Travis Scott'la festivale giden 20 yaşındaki yıldız, Stormi'yi evde bırakıp Kaliforniya'daki festivale katılınca annelik görevlerini yerine getirmemekle suçlanmıştı.

Jenner, pembe bir perukla çektirdiği fotoğraflarını Instagram'dan, “Ben sıradan bir anne değilim, klas bir anneyim” notuyla paylaşmıştı.

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