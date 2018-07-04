Ergenlik fotoğrafları ortaya çıkan Kylie Jenner, şimdiler de kıvrımlı vücut konusunda ablası Kim Kardashian ile karşılaştırılıyor. Kylie'nin Kim Kardashian'ı taklit ettiği ve tahtını ele geçireceği konuşuluyor. Abla-kardeşin birbirinden ayrı iki kozmetik markası da bulunmakta. Yeni anne olan 20 yaşındaki Kylie Jenner, hamilelik sürecinin vücudunu daha da değiştirdiğini söyledi.
Kylie Jenner böyle değişmiş!
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü reality show yıldızı 1997 doğumlu Kylie Jenner'ın estetik yaptırmadan önceki hali ortaya çıktı.Dünya Magazin - 04.07.2018 16:30
2012 yılından başlamak üzere, kendine ufak dokunuşlarla yeni bir görüntü kazandıran dünyaca ünlü reality show yıldızı Kylie Jenner'ın bu estetik müdahaleleri 6 sene gibi uzun bir süreye yaydığı için çok fark edilmediği söyleniyor. 20 yaşındaki Jenner, dudak dolgusu yaptırdığını itiraf etse de; vücut şeklindeki değişikliklerin estetik müdahale ile değil, kilo aldığı için gerçekleştiğini savunuyor.
Ergenlik fotoğrafları ortaya çıkan Kylie Jenner, şimdiler de kıvrımlı vücut konusunda ablası Kim Kardashian ile karşılaştırılıyor. Kylie'nin Kim Kardashian'ı taklit ettiği ve tahtını ele geçireceği konuşuluyor. Abla-kardeşin birbirinden ayrı iki kozmetik markası da bulunmakta. Yeni anne olan 20 yaşındaki Kylie Jenner, hamilelik sürecinin vücudunu daha da değiştirdiğini söyledi.
Ergenlik fotoğrafları ortaya çıkan Kylie Jenner, şimdiler de kıvrımlı vücut konusunda ablası Kim Kardashian ile karşılaştırılıyor. Kylie'nin Kim Kardashian'ı taklit ettiği ve tahtını ele geçireceği konuşuluyor. Abla-kardeşin birbirinden ayrı iki kozmetik markası da bulunmakta. Yeni anne olan 20 yaşındaki Kylie Jenner, hamilelik sürecinin vücudunu daha da değiştirdiğini söyledi.
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