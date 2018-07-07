Küvet pozu olay yarattı!

İngiliz oyuncu Georgia May Foote, yüz binlerde takipçisi olan Instagram hesabından küvette çıplak halde çekilmiş fotoğrafını yükledi. Fotoğraf, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Dünya Magazin - 07.07.2018 14:34

Rahat tavırları ve giyim kuşamı ile her zaman magazin gündemine gelmeyi başaran ve en ateşli kadın dalında İngiliz pembe dizi ödülü alan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Georgia May, küvette köpükler içinde çekmiş olduğu fotoğrafını "Köpük, köpük, köpük, bela geliyor" başlığı ile Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu fotoğraf bir saat içinde yaklaşık 20 bin beğeni aldı. Georgia May'ın bir takipçisi olay yaratan fotoğrafa "fotoğrafı çeken şansı adam kim?" yorumunu yaptı. Oyuncunun fotoğrafı, Chris Hughes ile hakkında çıkan aşk dedikodularının ardında paylaşması kafaları karıştırdı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.