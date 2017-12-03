Kutsi ve Feyza Çıpa'nın mutlu günü

Magazin - 03.12.2017 13:40

Şarkıcı Kutsi ve oyuncu sevgilisi Feyza Çıpa evlilik yolunda ilk adımı attı. Eylül ayında 5 günlük bir ayrılık yaşadıktan sonra tekrar barışan Kutsi ve Feyza Çıpa çiftinin nişan töreni dün akşam gerçekleşti. Nişanın yapıldığı mekanın beyaz balonlarla süsleten ünlü çiftin, nişan pastasındaki altın detaylar da gözden kaçmadı. Gelin olmaya hazırlanan Feyza Çıpa, nişan için seçtiği beyaz elbisesiyle adeta gelinlik provası yaptı. Çiftin bu özel gününe ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Gecceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Kutsi'nin müstakbel eşinin gözlerine bakarak şarkı söylemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.