Küslük bitti mi?

Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?
Bu olaydan kısa bir süre sonra Seren Serengil mahkemelik olduğu Hande Yener'le barıştı. İkiliyi barışırtan ismin ise Seda Sayan olduğu öğrenildi. Ayrıca Sayan'ın Hande Yener'i programına da konuk edecek olması Demet Akalın ile yeniden aralarının açılmasına sebep oldu. Demet Akalın, Seda Sayan'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.
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KÜSLÜK BİTTİ!
Geçen aranın ardından Demet Akalın, bugün Seda Sayan'ı yeniden takibe aldı. İkilinin barıştığı iddia edildi, küslük bitti.
"Tanıyorum ama tanışmıyorum"