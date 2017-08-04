"Kuş gribi insandan insana bulaşmaz"

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Viroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, kuş gribinin insandan insana bulaşmadığını söyledi.

Sağlık - 04 Ağustos 2017 17:00

Sivas'ın Serpincik, Kumyurt ve Akören köylerinde kanatlı hayvanların itlaf edilmesiyle gündeme gelen kuş gribi hakkında açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, insanlarda kuş gribi denilince bir tedirginlik olduğunu söyledi. Buna 2002 yılında yaşanan domuz gribi salgını gibi ve diğer salgınların ciddi kayıplara neden olmasından kaynaklandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, şunları söyledi:



"Tabi grip ile soğuk algınlığını birbirinden ayırmak lazım. Grip virüsleri, virüs ailesine ait virüslerdir. Bunların da insanlarda yaygın görülen influenza A virüsü dediğimiz bir tipi insan, kanatlı ve domuzlarda grip hastalığına sebep oluyor. Bunlar solunum sistemindeki bir virüs yapısına sahip virüsler. Bu noktada da kanatlıların sialik asit çeşitli uyarıları alabilen veya insanlar ile domuzların sialik asit çeşitli uyarıları alabilenler arasında farklılıklar var. Dolayısıyla çok kolaylıkla kanatlıların influenza virüsleri insanlarda hastalık oluşturamaz. Diğer taraftan domuzların virüsleri ise biraz daha insanlara yakındır. İnsanlarda daha da tehlikelidir."



"KUŞ GRİBİ İNSANDAN İNSANA BULAŞMAZ"



Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, kanatlı hayvanlarda bulunan hastalık virüslerinin insana bulaşma ihtimalinin olduğunu, ancak bu virüslerin insandan insana bulaşmadığını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Işıdan şöyle dedi:



"Sezonluk normal yaşadığımız gripler gibi insandan insana kolaylıkla bulaşan bir virüs değildir. Fakat yoğun miktardaki virüse maruz kalma yoluyla kanatlıdan insana bulaşma potansiyeli vardır. Dolayısıyla kuş gribi insan sağlığı açısından çok önemli bir salgın değildir. Bunu net olarak söyleyebilmek için de bunların tüm gen enerjilerinin yapılıp daha önceki patojen (hastalık oluşturan mikrop) ve patojen olmayanlarla kıyaslama yapılmış olması gerekiyor. Kanatlıların kuş gripleri kanatlı sektörü için önemli bir hastalık oluşturur. Bu bir işletme ya da kümese girdiğinde yüzde 100'e varan ölümlere sebep olur. Ülkemizde bu alanda yoğun üretim yapan bir ülke olduğu için kuş gribi bizim için tehdit oluşturabilir. Bu açıdan bir virüsün görüldüğü yerde itlaf söz konusudur. Çünkü bunların tedavi edilebilmesi mümkün değildir. Kuş gribinden korunmayla ilgili en kesin yöntem hastalığın görüldüğü bölgedeki kanatlıların itlaf ve imha edilmesidir. Bunun dışında herhangi bir korunma yöntemi mümkün değildir."



KAYNAK: DHA

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