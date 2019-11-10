'Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu!

Ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde de merakla beklenen, yayınladığı iki tanıtımla 60 milyondan fazla izleme alan sezonun en iddialı dizi projesi ‘Kuruluş Osman’ın yayın tarihi belli oldu. ATV’de ekrana gelecek ‘Kuruluş Osman’, ekran yolculuğuna 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak.

10.11.2019 13:55 Dizi Galeri

'Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu! Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve dünyada iki milyar insana ulaşan ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ dizisinin birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı.

Aslıhan Karalar'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması!

Aslıhan Karalar'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması!



Tanıtımda Osman Bey’in yanı sıra ‘Diriliş Ertuğrul’ hayranlarının yakından tanıdığı, Ertuğrul Bey’in yol arkadaşı Bamsı karakterinin varlığı dikkat çekiyor. Kayı Obası’nın emektar Alp Başı Bamsı ve Osman Bey’in demirhanede kılıç dövdükleri sahne sosyal medyada gündem olurken “Biz bu ocağın ataşını Malazgirt’te atam Alpaslan’la birlikte harladık Bamsı Beyim”, “Bu topraklara vatan diyebilmek için yılmadan cenk ettik. İmdi bu fidanı gümrah bir çınar eyleme vaktidir”, “O çınarın altında nice sübhan göğüslü alplar, göklü hatunlar yeni bir devletin ataşını hallayacaklar” ve “Yüce Rabbim, şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz” sözleri ilk bölümle ilgili ipuçları verdi.

Kuruluş Osman rekorla başladı!

Kuruluş Osman rekorla başladı!



Hazırlık süreci bir yılı aşkın süren, Burak Özçivit başta olmak üzere 40 ana cast oyuncusunun yer aldığı, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminin yeniden inşa edildiği ‘Kuruluş Osman’, ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.



Burak Özçivit'e sette canlı yayın!

Burak Özçivit'e sette canlı yayın!



Kuruluş Osman'a rekor ilgi!

Kuruluş Osman'a rekor ilgi!
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