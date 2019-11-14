Kuruluş Osman'ı başlamadan yakan mantık hatası kriz çıkardı!

Tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan Kuruluş Osman dizisi için ATV ekranlarında geri sayım başladı. İlk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelecek dizinin fragmanındaki bir sahne sosyal medyanın gündemi oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş: "Ertuğrul"un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın fragmanında yer alan bir sahne "mantık hatası mı?" dedirtti.Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve Bamsı Beyrek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nurettin Sönmez'in eski haliyle dizide olması kafaları karıştırdı.Osman karakterine hayat veren Özçivit'in "Ben ve benim evlatlarım, babamın kutlu sancağını yere düşürmeyeceğiz" sözlerinin damga vurduğu fragmanda Bamsı'nın görünmesi sosyal medyada çok tartışıldı. Dizinin ileri bir tarihte geçmesinden ötürü şaşıran izleyiciler, böylesine bir hatanın yapılamayacağını, Kuruluş Osman'ın son fragmanında görülen Bamsı karakterinin Diriliş Ertuğrul'daki Bamsı Beyrek karakterinin oğlu olabileceğini savundu.