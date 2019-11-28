'Kuruluş Osman' zirveye taht kurdu!

Dizinin ikinci bölümü de tüm kategorilerde birinci olurken, Tüm Kişiler’de %14.93 izlenme oranı ve %31.27 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de %14.59 izlenme oranı ve %30.95 izlenme payı, 20+ABC1’de %15.63 izlenme oranı ve %30.97 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.Sosyal medyada da yüksek etkileşim alan ‘Kuruluş Osman’, #KuruluşVakti etiketiyle Twitter’da dünya trend listesinde ikinci sırada yer alırken, Türkiye’de ise gece boyunca birinci sıradaydı.Dizinin ikinci bölümüne Osman Bey’in Şeyh Edebali (Seda Yıldız) ile karşılaşması damgasını vurdu. Osman, Tekfur’un katilerini bulmak için iz sürerken daha önce hayatını kurtaran rahibenin kılavuzluğunda Şeyh Edebali ile buluştu. Osman bu buluşmada kaleye sızan rahibenin Edebali’nin kızı Bala Hatun olduğunu da öğrendi.Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olacak ‘Kuruluş Osman’, çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.‘Kuruluş Osman’ her çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarında.