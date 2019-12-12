'Kuruluş Osman' zirveye kuruldu!

Dizinin üçüncü bölümü tüm kategorilerde birinci olurken, Tüm Kişiler’de %14.46 izlenme oranı ve %31.43 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de %14.02 izlenme oranı ve %31.96 izlenme payı, 20+ABC1’de %15.68 izlenme oranı ve %32.67 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.Sosyal medyada rekor kıran ‘Kuruluş Osman’, #VatanDemek etiketiyle Twitter’da dünya trend listesinde ve Türkiye’de birinci sırada yer aldı.Dizinin dördüncü bölümüne Batur’u yaraladığı için kafesli çadıra kapatılan Osman, Bamsı Bey tarafından kurtarıldıktan sonra Bala Hatun’u Katalanların elinden kurtarmak için zekice bir oyun planladı. Yannis’in kutsal emanetlerin yerini söylemesi için işkence ettiği Bala Hatun dirayetiyle düşmanlarını bile şaşırtırken, Osman, Bala Hatun’u kurtarmayı başardı ancak Yannis’i elinden kaçırdı. Osman ve Bamsı arasındaki sevda sohbeti ise bölüme damga vuran sahnelerden biri oldu. Bamsı Bey’in “Evlat! Yurt demek sadece oba, otağ, uç demek değildir. Yurt demek aşk demektir, sevda demektir, yar demektir. Oğuz Kaan’ın Yarsub’u, Aplarslan’ın Selcen’i, Süleyman Şah’ın Hayme’si olmasaydı nasıl dayanırlardı onca cefaya? Atın dorusunu er, yiğidin delisini yar bağlar” sözleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.Osman, Bala Hatun’u zehirleyen Yannis’ten panzehiri alabilecek mi? Dündar Bey, oğlunu yaralayan Osman’a ne ceza verecek? Yannis, Şeyh Edebalı’yı ve kutsal emanetleri bulabilecek mi? Bu soruların cevapları ‘Kuruluş Osman’ın beşinci bölümünde yanıt bulacak.Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olacak ‘Kuruluş Osman’, çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.‘Kuruluş Osman’ her çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarında.