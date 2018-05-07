Kupa finalini Çakır yönetecek!

Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor - 07.05.2018 19:37
Kupa finalini Çakır yönetecek!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Barış Şimşek olacağı bildirildi.
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