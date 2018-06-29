Kubilay Aka'ya konser teklifi yağıyor!

Oyuncu Kubilay Aka'nın, rol aldığı 'Çukur' dizisi için sözlerini kendi yazdığı ve seslendirdiği 'Gamzendeki Çukur’ şarkısının ardından çok sayıda konser teklifi aldığı öğrenildi.

Magazin - 29.06.2018 17:13
Kubilay Aka'ya konser teklifi yağıyor!
Bir ay içinde 20 konser teklifini geri çeviren Kubilay Aka, oyunculuk dışında sahnelerde yer almayacağını belirtti. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Celesun' karakterine hayat veren başarılı oyuncu, bu şarkının bir proje olduğunu ancak bu denli ses getirmiş olmasından da mutlu olduğunu dile getirdi.

"Yasak var, öpücük yok"



'Gamzendeki Çukur' Danimarka ve Bulgaristan’da en çok indirilen şarkılar listesinde ilk 20'ye kadar yükseldi. Türkiye'de haftalarca zirvede kaldı ve bir ay gibi kısa sürede 30 milyon izlenme sayısına ulaştı.

İşte aşkın fotoğrafı!

İşte aşkın fotoğrafı!
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