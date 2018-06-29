Kubilay Aka'ya konser teklifi yağıyor!

Magazin - 29.06.2018 17:13

"Yasak var, öpücük yok"

İşte aşkın fotoğrafı!

Bir ay içinde 20 konser teklifini geri çeviren Kubilay Aka, oyunculuk dışında sahnelerde yer almayacağını belirtti. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Celesun' karakterine hayat veren başarılı oyuncu, bu şarkının bir proje olduğunu ancak bu denli ses getirmiş olmasından da mutlu olduğunu dile getirdi.'Gamzendeki Çukur' Danimarka ve Bulgaristan’da en çok indirilen şarkılar listesinde ilk 20'ye kadar yükseldi. Türkiye'de haftalarca zirvede kaldı ve bir ay gibi kısa sürede 30 milyon izlenme sayısına ulaştı.