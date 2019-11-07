Kristen Stewart'tan evlilik itirafı! Şoke etti!

'Twilight' (Alacakaranlık) filmleriyle popülerleşen Kristen Stewart ile Robert Pattinson, uzun bir ilişki yaşamıştı. Çift 2013 yılında ilişkilerini sonlandırmıştı.Kristen Stewart, ünlü radyocu Howard Stern’ün programına katıldı. Güzel oyuncu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paparazzilerin Edward Pattinson'la el ele tutuşmasını bile engellediğini söyleyen Stewart, "Bu malzemeyi onlara vermek istemiyoruz diyorduk ama sonuçta el ele yürümemiş olduk ve bu çok saçma." dedi.Sunucu Howard Stern’in “Robert ile evlenir miydin?” sorusuna Kristen Stewart, "Aslında bunu istemiştim. O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim." cevabını verdi.