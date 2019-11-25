'Kral Şakir'den tarihi başarı!

Mayıs 2016’da hayat bulan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırarken, kitapları, dergileri en çok satanlar listesinden inmeyen, üzerinde karakterlerin yer aldığı ürünler yok satan “KRAL ŞAKİR”, elde ettiği bu başarı ile Türk animasyonunun ve Türk animasyon sinemasının çıtasını yukarı taşımayı başardı!BKM’nin yapımcılığında,hayata geçirilen, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu’na, hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay’a ait.Şakir ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir bölgede yaşadıkları heyecan dolu yeni macerası sinemalarda soluksuz izlenmeye devam ediyor.