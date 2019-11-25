TÜRK ANİMASYON SİNEMASI İÇİN TARİHİ BİR BAŞARI
Mayıs 2016’da hayat bulan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırarken, kitapları, dergileri en çok satanlar listesinden inmeyen, üzerinde karakterlerin yer aldığı ürünler yok satan “KRAL ŞAKİR”, elde ettiği bu başarı ile Türk animasyonunun ve Türk animasyon sinemasının çıtasını yukarı taşımayı başardı!
BKM’nin yapımcılığında,hayata geçirilen, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu’na, hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay’a ait.
Şakir ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir bölgede yaşadıkları heyecan dolu yeni macerası sinemalarda soluksuz izlenmeye devam ediyor.
'Kral Şakir'den tarihi başarı!
4 Ekim Cuma günü vizyona çıkan “KRAL ŞAKİR”in yeni sinema filmi “KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI” tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi olarak tarihi bir rekor kırmıştı. Film, vizyondaki yedinci haftasında; 2 milyon seyirciye ulaşarak Türkiye’de bugüne kadar en çok izlenen yerli/yabancı animasyon filmi oldu.
25.11.2019 16:50 Kültür-Sanat