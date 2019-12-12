Korku hikayeleri çeken Türkiye'deki tek kadın Youtuber: Işıl Işık

Youtube'da sık sık trend listelerine girerek son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Işıl Işık'ın yayınladığı videolarda oldukça ilgi görmeye başladı. Kanalında, şehir efsaneleri, lanetli bebekler, korkunç mesajlaşmalar ve kısa korku hikayeleri tarzında ilginç serilerden oluşan videolar yayınlayan youtuber, bu anlamda Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyor. Youtube Türkiye’de korku ve paranormal içerikli videolar çeken tek kadın youtuber olan Işıl Işık'ın abone sayısı da her geçen gün artıyor.Peki son dönemin en çok merak edilen Youtuber'ıİstanbul doğumlu olan Işıl, Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Turizm İşletme bölümünde tamamladıktan sonra, Avustralya Sydney’de 'Business Management (İş Yönetimi) alanında yüksek lisans yaptı. Bu, uzak kıtada geçen 4 senenin ardından Türkiye’ye uğramadan japonya’ya geçti ve 1 seneye yakın bir süre de orada dil eğitimi aldı. Fakat 2011 yılında 9,1 şiddetindeki büyük Japonya depreminin ardından mecburi olarak, Türkiye’ye temelli geri dönüş yapmak zorunda kaldı.2017 yılından beri, takipçilerini korkudan titretecek ilginç videolar çeken Işıl, youtube haricinde, kariyerini özel bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışarak devam ettiriyor. Şimdilik, 7 senedir aktif olarak içinde olduğu iş hayatını bırakıp sadece youtube için içerik üretmeye niyeti de olmadığını belirtiyor. Tam zamanlı iş hayatı ve youtube’u beraber götürmenin aşırı derecede zor olduğunu söylese de hayatından memnun. Samimi kişiliği ve düzgün diksiyonu sayesinde yarım milyona yakın takipçisinin olduğu korku kanalının haricinde, youtube’da ayrıca kardeşi Isabel’le ortak 120 bin aboneli bir bilgi kanalı ve bir de vlog / eğlence kanalı bulunuyor.2013 yılından beri evli olan Işıl, iş ve youtube haricinde kalan zamanlarında film izlemeyi çok sevdiğini belirtiyor, en sevdiği kitaplar ise Harry Potter serisi, Dorian Gray ve Küçük prens. Ayrıca 40’a yakın ülke gören youtuber, tam bir seyahat tutkunu ve bir yay burcu.